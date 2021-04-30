COVID в Україні: 10 тисяч нових хворих, 3 117 госпіталізованих за добу 

За добу 29 квітня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 10 072 особам, госпіталізували 3 117 хворих, померли 307 осіб, одужали 20 192 особи.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО

Деталі: Найбільше випадків захворювання зареєстрували в четвер у Харківській (1 059) і Дніпропетровській (930) областях, м Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.

Летальних випадків від коронавірусу найбільше зафіксували у Донецькій (34) та Дніпропетровській (31) областях, м Київ (24), Харківській (22) і Одеській (21) областях, у Київській (18), Львівській і Хмельницькій (по 16) областях.

Серед нових хворих 391 дитина та 188 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 90 101: методом ПЛР – 41 388, методом ІФА – 14 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 982.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 069 537 осіб, із них 1 655 525 осіб одужали, але 44 085 осіб померли.

За офіційними даними, зараз в Україні коронавірус мають 369 927 осіб.