"Укрзалізниця" на свята анонсувала "карантинні рейди"

Під час тривалих вихідних на рейсах "Укрзалізниці" національна поліція та воєнізована охорона перевірятимуть, як пасажири носять маски.

Джерело: Керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко, цитує Громадське

Пряма мова: "Теоретично, згідно з правилами перевезень, начальник поїзда має таке право (висадити пасажира з потяга – ред.).

Але застосовувати фізичну силу до людини, якщо вона відмовляється це зробити, то взяти її за руку і витягти з поїзда, він не може.

Для цього він залучає поліцію, яка, звісно, повинна цю людину зняти. У нас налагоджена взаємодія з поліцією, є кейси, є приклади, як це відбувається.

Провідники та начальники поїздів прекрасно проінструктовані. Якщо людина адекватна, то, як правило, ситуація не доходить до цього пункту".

Деталі: Шевченко зазначив, що під час травневих свят компанія жорстко слідкуватиме за дотриманням карантинних правил.

Так, кожен потяг до та після рейсів проходитиме спеціальну обробку всередині та ззовні. Працівники та пасажири мають носити маски та дезінфікувати руки як потягах, так і на вокзалі. Для цього у кожному вагоні встановили санітайзери.

Окрім того, за словами Шевченка, Національна поліція та воєнізована охорона "Укрзалізниці" зможе проводити "рейди" і перевірятиме, як пасажири та співробітники компанії носять маски.

Нагадаємо: У зв'язку з підвищеним попитом "Укрзалізниця" запустила додаткові рейси на період великодніх і травневих свят.