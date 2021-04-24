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"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на травневі свята

Субота, 24 квітня 2021, 15:21
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на травневі свята

У зв'язку з підвищеним попитом "Укрзалізниця" запустить додаткові рейси на період великодніх і травневих свят.

Джерело: повідомлення УЗ

Деталі: Зазначається, що у відповідь на численні прохання пасажирів додаткові рейси отримають Чернівці, Одеса, Ужгород, Волинь та Рівненщина.

До переліку додаткових рейсів на свята увійшли:

  • № 249/250 Київ-Чернівці: Відправлення з Києва 30.04, 3.05, 7.05, з Чернівців 1.05, 4.05, 9.05;
  • № 202/201 Ковель-Київ: з Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, з Києва 30.04, 5.05, 10.05;
  • № 248/247 Одеса-Ковель: з Одеси 30.04, з Ковеля 02.05;
  • № 148/147 Одеса-Київ: з Одеси з 29.04 по 27.05 по непарних, з Києва з 30.04 по 28.05 по парних;
  • № 242/241 Одеса-Дніпро: з Одеси 29.04, з Дніпра 30.04;
  • № 26/25 Одеса-Ужгород: з Одеси 30.04, 02,08. 05, з Ужгорода 1, 3, 9.05;
  • № 207/208 Київ-Ужгород: 30.04 з Києва;
  • № 235/236 Ужгород-Львів: 01.05 з Ужгорода.

Крім того, було змінено графік руху поїзда №7088/7087 сполученням Харків - Костянтинівка, який з 29 квітня до 10 травня курсуватиме щодня. Відправлення з Костянтинівки - о 6 ранку, повернення з Харкова - о 15:55.

Нагадаємо: На початку травня українці матимуть два довгих вікенди у зв'язку з Днем праці, Великоднем і Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Українська правда
Теми: Укрзалізницясвяткуваннятранспорт
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