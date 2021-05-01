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Православна церква України отримає Благодатний вогонь у неділю

Субота, 1 травня 2021, 19:40
Православна церква України отримає Благодатний вогонь у неділю

Православна церква України отримає Благодатний вогонь з Єрусалиму вранці на Великдень.

Джерело: речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря у Facebook

Пряма мова: "Привезення до Михайлівського Золотоверхого собору Києва Святого Світла очікується приблизно о 10 годині ранку 2 травня, завдяки звичайному авіарейсу".

Деталі: Він наголосив, що церква шанує Святе Світло як видимий знак благословення від Гробу Господнього. Водночас він зауважив, що сутність і значення Великодня не можуть і не повинні зосереджуватися на привезенні та поширенні Святого Світла.

Архієпископ нагадав, що звичай привозити Святе Світло у ніч Великодня – новий, і він виник нещодавно, лише після поширення авіаперельотів. У давнину ж такого звичаю не існувало - у часи середньовіччя деякі паломники вже через багато місяців після Пасхи доставляли в наші краї Святе Світло.

За словами Євстратія, немає жодної вагомої потреби витрачати шалені кошти на чартерні рейси, особливо в час пандемії, аби лише на кілька годин раніше привезти Святе Світло.

Нагадаємо: 

  • За попередньою інформацією, святкові богослужіння з нагоди Великодня можуть відвідати більше мільйона вірян.
  • Українці вдруге святкують Великдень в умовах епідемії коронавірусу.
  • У квітні 2021 року МОЗ заявив, що в Україні не планують впроваджувати додаткових обмежень на Великодні свята.

Українська правда

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Теми: Православна Церква Українисвяткуваннярелігія
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