Православна церква України отримає Благодатний вогонь у неділю

Православна церква України отримає Благодатний вогонь з Єрусалиму вранці на Великдень.

Джерело: речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря у Facebook

Пряма мова: "Привезення до Михайлівського Золотоверхого собору Києва Святого Світла очікується приблизно о 10 годині ранку 2 травня, завдяки звичайному авіарейсу".

Деталі: Він наголосив, що церква шанує Святе Світло як видимий знак благословення від Гробу Господнього. Водночас він зауважив, що сутність і значення Великодня не можуть і не повинні зосереджуватися на привезенні та поширенні Святого Світла.

Архієпископ нагадав, що звичай привозити Святе Світло у ніч Великодня – новий, і він виник нещодавно, лише після поширення авіаперельотів. У давнину ж такого звичаю не існувало - у часи середньовіччя деякі паломники вже через багато місяців після Пасхи доставляли в наші краї Святе Світло.

За словами Євстратія, немає жодної вагомої потреби витрачати шалені кошти на чартерні рейси, особливо в час пандемії, аби лише на кілька годин раніше привезти Святе Світло.

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