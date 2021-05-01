Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Православна церква України отримає Благодатний вогонь у неділю

Субота, 1 травня 2021, 19:40

Православна церква України отримає Благодатний вогонь з Єрусалиму вранці на Великдень.

Джерело: речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря у Facebook

Пряма мова: "Привезення до Михайлівського Золотоверхого собору Києва Святого Світла очікується приблизно о 10 годині ранку 2 травня, завдяки звичайному авіарейсу".

Деталі: Він наголосив, що церква шанує Святе Світло як видимий знак благословення від Гробу Господнього. Водночас він зауважив, що сутність і значення Великодня не можуть і не повинні зосереджуватися на привезенні та поширенні Святого Світла.

Архієпископ нагадав, що звичай привозити Святе Світло у ніч Великодня – новий, і він виник нещодавно, лише після поширення авіаперельотів. У давнину ж такого звичаю не існувало - у часи середньовіччя деякі паломники вже через багато місяців після Пасхи доставляли в наші краї Святе Світло.

За словами Євстратія, немає жодної вагомої потреби витрачати шалені кошти на чартерні рейси, особливо в час пандемії, аби лише на кілька годин раніше привезти Святе Світло.

Нагадаємо: 

  • За попередньою інформацією, святкові богослужіння з нагоди Великодня можуть відвідати більше мільйона вірян.
  • Українці вдруге святкують Великдень в умовах епідемії коронавірусу.
  • У квітні 2021 року МОЗ заявив, що в Україні не планують впроваджувати додаткових обмежень на Великодні свята.

Українська правда
Теми: Православна Церква Українисвяткуваннярелігія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Православна церква України отримає Благодатний вогонь у неділю

Швеція викликала посла РФ

фотоЛікар-антивакцинатор помер від коронавірусу

Організатор "тітушок" Майдану Юрій Крисін отримав нову підозру за дії у тюрмі

Україна домовилася з Pfizer ще про 10 млн доз цього року

Київ про санкції Москви: ще один доказ гібридної агресії

Усі новини...
Православна Церква України
Зеленський звернувся до глав церков по допомогу
Епіфаній повідомив, чи доставлять у цьому році Благодатний вогонь в Україну
Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень в умовах карантину
Останні новини
20:00
фотоУ Франції тривають першотравневі демонстрації, є затримання
19:40
Православна церква України отримає Благодатний вогонь у неділю
19:05
Тверезий аналіз ситуації у Нафтогазі, хто керуватиме Приватбанком: підсумки тижня для держпідприємств
18:54
Окупанти влітку обкладуть жителів Криму новим податком на житло
18:44
Програма 5-7-9: за тиждень видали кредитів на 2,2 млрд, в уряді кажуть – це рекорд
18:26
Кандидатура посла України в НАТО вже затверджена – Кулеба
18:17
Зміни з 1 травня: нові правила призначення субсидій та річні тарифи на газ
18:11
На Донбасі гібридні війська РФ здійснили 5 обстрілів, поранено бійця ЗСУ
17:37
В Італії затримали двох антивакцинаторів за підпал пункту щеплень проти COVID
17:23
Швеція викликала посла РФ
Усі новини...