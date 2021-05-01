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Влада Індії ігнорувала попередження про небезпечну мутацію Covid – Reuters

Субота, 1 травня 2021, 22:41
Фото: Agencies

Вчені заздалегідь попереджали владу Індії, де зараз спостерігається найбільший у світі спалах епідемії Covid, про небезпеку нового штаму, а також необхідність запобігти цьому спалаху, проте до них не дослухалися.

Джерело: Reuters

Деталі: Фахівці ще на початку березня попередили чиновників про ризики поширення нового і більш заразного варіанту вірусу, який почав охоплювати Індію.

Четверо вчених заявили, що, незважаючи на попередження, федеральний уряд не став вводити серйозні обмеження для стримування хвороби.

Також ще один вчений, який керує дослідницьким центром, на умовах анонімності розповів, що документ з попередженням про новий небезпечний варіант коронавіруса був переданий індійському високопосадовцю, який підпорядковується безпосередньо прем'єр-міністру країни.

Масштабний спалах Covid в Індії виник після того, як мільйони людей, в більшості своїй - без масок, відвідали релігійні збори і передвиборні мітинги.

Сплеск хвороби в Індії відбувається на тлі ослаблення пандемії в інших країнах.

Нагадаємо:

Індія встановила світовий "рекорд" за кількістю нових заражень Covid - за останню добу там виявили понад 400 тисяч хворих.

Україна з 2 травня забороняє в'їзд з Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні. Громадяни України та ті, хто постійно проживає на території нашої країни, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції.



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