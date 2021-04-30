Україна закриває в'їзд із Індії через спалах COVID

Україна з 2 травня забороняє в'їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні, громадяни України і ті, хто постійно проживає на території нашої країни, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції.

Джерело: головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на ранковому брифінгу у МОЗ

Пряма мова: "Уряд України прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з нуля годин 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індія, підлягають обов'язковій самоізоляції, незалежно від наявності і результатів тестування методом полімеразної ланцюгової реакції".

Деталі: Ляшко повідомив, що в останній тиждень у світі фіксують найбільшу добову кількість хворих на COVID-19: був встановлений рекорд у 903 тисячі випадків за добу, останні два дні зафіксували 892 тисячі та 894 тисячі випадків.

"Лідером за реєстрацією абсолютної щоденної кількості випадків є Індія, в якій реєструється вже впродовж декількох днів майже 499 тисяч випадків коронавірусної хвороби на добу", – сказав Ляшко.

Він наголосив, що в Україні ситуація з коронавірусною хворобою поки стабілізувалася.

Нагадаємо: 29 квітня у світі діагностували понад 891 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії й США.

Україна займає 11 місце у світі й 4-те в Європі за добовою кількістю випадків захворювання, а також 7 місце у світі і 2 місце в Європі за кількістю летальних випадків на добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП