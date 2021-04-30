Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна закриває в'їзд із Індії через спалах COVID

П'ятниця, 30 квітня 2021, 09:45
Україна закриває в'їзд із Індії через спалах COVID

Україна з 2 травня забороняє в'їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні, громадяни України і ті, хто постійно проживає на території нашої країни, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції.   

Джерело: головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на ранковому брифінгу у МОЗ 

Пряма мова: "Уряд України прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з нуля годин 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів. 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індія, підлягають обов'язковій самоізоляції, незалежно від наявності і результатів тестування методом полімеразної ланцюгової реакції".

Деталі: Ляшко повідомив, що в останній тиждень у світі фіксують найбільшу добову кількість хворих на COVID-19: був встановлений рекорд у 903 тисячі випадків за добу, останні два дні зафіксували 892 тисячі та 894 тисячі випадків. 

"Лідером за реєстрацією абсолютної щоденної кількості випадків є Індія, в якій реєструється вже впродовж декількох днів майже 499 тисяч випадків коронавірусної хвороби на добу", – сказав Ляшко. 

Він наголосив, що в Україні ситуація з коронавірусною хворобою поки стабілізувалася.

Передісторія:

  • 29 квітня у світі діагностували понад 891 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії (понад 386 тисяч), Бразилії (69 тисяч) і США (59 тисяч). Україна займає 11 місце у світі й 4-те в Європі за добовою кількістю випадків захворювання.
  • 28 квітня в Індії підтвердили рекордні на той момент понад 379 тисяч випадків коронавірусу, загалом в країні зареєстрували 1,8 мільйона інфікувань.
  • У столиці Індії Делі почали будувати імпровізовані похоронні вогнища, бо в місті не вистачає місця для кремації.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що спалах COVID-19 в Індії був викликаний "ідеальним штормом" масових зібрань, більш заразними штамами і низьким рівнем вакцинації.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ІндіякордонкоронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Індія
В України знову з'явився посол у Бразилії
В Indian Oil очікують, що на Росію припаде 30% імпорту нафти цьогоріч
Спека в Індії забрала життя майже 100 людей
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: