Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна закриває в'їзд із Індії через спалах COVID

П'ятниця, 30 квітня 2021, 09:45

Україна з 2 травня забороняє в'їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні, громадяни України і ті, хто постійно проживає на території нашої країни, повинні будуть по приїзду з Індії перебувати на самоізоляції.   

Джерело: головний державний санітарний лікар – заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на ранковому брифінгу у МОЗ 

Пряма мова: "Уряд України прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з нуля годин 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів. 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індія, підлягають обов'язковій самоізоляції, незалежно від наявності і результатів тестування методом полімеразної ланцюгової реакції".

Деталі: Ляшко повідомив, що в останній тиждень у світі фіксують найбільшу добову кількість хворих на COVID-19: був встановлений рекорд у 903 тисячі випадків за добу, останні два дні зафіксували 892 тисячі та 894 тисячі випадків. 

"Лідером за реєстрацією абсолютної щоденної кількості випадків є Індія, в якій реєструється вже впродовж декількох днів майже 499 тисяч випадків коронавірусної хвороби на добу", – сказав Ляшко. 

Він наголосив, що в Україні ситуація з коронавірусною хворобою поки стабілізувалася.

Нагадаємо: 29 квітня у світі діагностували понад 891 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії й США.

Україна займає 11 місце у світі й 4-те в Європі за добовою кількістю випадків захворювання, а також 7 місце у світі і 2 місце в Європі за кількістю летальних випадків на добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: ІндіякордонкоронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще дві області стануть із червоних жовтими – Ляшко

оновлено від 6:37, відеоВ Ізраїлі 44 людини загинули у тисняві на релігійному святі

В Україні новий рекорд щеплень і ще 120 вакцинованих другою дозою  

COVID в Україні: 10 тисяч нових хворих, 3 117 госпіталізованих за добу 

Доба на Донбасі: 13 обстрілів, один поранений боєць ЗСУ

Україна 2-га в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Усі новини...
Індія
Індія встановила рекорд випадків коронавірусу за добу
У ВООЗ назвали причину COVID-спалаху в Індії
В Індії будують вогнища для кремації в парках і на автостоянках — у країні “цунамі” COVID-19
Останні новини
10:50
Декілька "Слуги народу" пропонують звільнити міністра фінансів
10:43
Україна готова поділитися зі США, як протидіяти кібератакам РФ – Маркарова
10:27
Гарант продовольчої безпеки України отримав 200 мільйонів збитків
10:10
Ще дві області стануть із червоних жовтими – Ляшко
10:04
У Новинського кажуть, що держава зриває приватизацію "Харківобленерго"
09:45
Україна закриває в'їзд із Індії через спалах COVID
09:31
оновлено від 6:37, відеоВ Ізраїлі 44 людини загинули у тисняві на релігійному святі
09:08
Антимонопольники оштрафували енергетичну галузь на 800 мільйонів
08:41
В Україні новий рекорд щеплень і ще 120 вакцинованих другою дозою  
08:15
COVID в Україні: 10 тисяч нових хворих, 3 117 госпіталізованих за добу 
Усі новини...