Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Великдень: трансляція урочистого богослужіння ПЦУ

Субота, 1 травня 2021, 23:56
Великдень: трансляція урочистого богослужіння ПЦУ

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі почалося урочисте богослужіння Православної церкви України з нагоди Світлого Христового Воскресіння.

Джерело: пряма трансляція

Деталі: Богослужіння очолив предстоятель Православної церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

ПЦУ отримає Благодатний вогонь з Єрусалима в неділю вранці на Великдень.

2 травня о 7:30 також розпалася трансляція Великоднього богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

"Українська правда" у Threads

Теми: Православна Церква Українисвяткуваннярелігіяцерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Православна Церква України
Хуліганство і злісна непокора: на Київщині під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ виник конфлікт
У Києво-Печерській лаврі великодні служби провели і ПЦУ, і УПЦ МП
Епіфаній відхрестився від політичного впливу на ПЦУ: контролювати церкву ніхто не буде
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: