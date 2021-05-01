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Великдень: почалося урочисте богослужіння ПЦУ

Субота, 1 травня 2021, 23:56

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі почалося урочисте богослужіння Православної церкви України з нагоди Світлого Христового Воскресіння.

Джерело: пряма трансляція

Деталі: Богослужіння очолив предстоятель Православної церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

ПЦУ отримає Благодатний вогонь з Єрусалима в неділю вранці на Великдень.

Як пише Укрінформ, 2 травня о 7:30 також розпочнеться трансляція Великоднього богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

Теми: Православна Церква Українисвяткуваннярелігіяцерква


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