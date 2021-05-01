У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі почалося урочисте богослужіння Православної церкви України з нагоди Світлого Христового Воскресіння.

Джерело: пряма трансляція

Деталі: Богослужіння очолив предстоятель Православної церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

ПЦУ отримає Благодатний вогонь з Єрусалима в неділю вранці на Великдень.

Як пише Укрінформ, 2 травня о 7:30 також розпочнеться трансляція Великоднього богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.