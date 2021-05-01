Великдень: трансляція урочистого богослужіння ПЦУ
Субота, 1 травня 2021, 23:56
У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі почалося урочисте богослужіння Православної церкви України з нагоди Світлого Христового Воскресіння.
Джерело: пряма трансляція
Деталі: Богослужіння очолив предстоятель Православної церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
ПЦУ отримає Благодатний вогонь з Єрусалима в неділю вранці на Великдень.
2 травня о 7:30 також розпалася трансляція Великоднього богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.