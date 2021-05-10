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Кіпр вийшов з локдауну, впровадивши "коронапаспорти"

Понеділок, 10 травня 2021, 08:41
Кіпр вийшов з локдауну, впровадивши коронапаспорти

У понеділок 10 травня Кіпр завершив третій частковий локдаун за допомогою нової системи коронавірусних "паспортів безпеки", які дозволять кіпріотам вільно пересуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"ВІд завтра Кіпр робить крок до повернення до більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності", - заявив у неділю міністр охорони здоров'я Константинос Іоану.

"Впроваджуючи протоколи охорони здоров'я, тестуючи населення та прискорюючи програму вакцинації, Кіпр робить важливий крок до виходу з невизначеності", - додав він.

З понеділка скасовується дія системи офіційного схвалення виходу людей з дому за допомогою текстових повідомлень. Кіпріотам, які бажають потрапити в заклади гостинності, тепер потрібно буде показати ковідний сертифікат, який уряд назвав "паспортом безпеки".

Отримати його можуть особи, які мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або які хворіли коронавірусом за останні шість місяців, чи мають  дійсний 72-годинний негативний ПЛР або швидкий тест.

Влада заявила, що цей "паспорт" є тимчасовим заходом, який застосовуватиметься до 31 травня, щоб допомогти пришвидшити програму вакцинації на острові. 

Попри те, що заклади гостинності та другорядні магазини будуть знову відкриті, нічна комендантська година діятиме з 23:00.

Кіпр запровадив локдаун 26 квітня, коли лікарні намагалися впоратися зі зростаючими випадками коронавірусу.

Як повідомлялося, з 10 травня середземноморський острів також починає приймати вакцинованих туристів без обмеження в’їзду.

Країна заявляє, що досягла значного прогресу у проведенні вакцинації - з понеділка люди у віці двадцяти років мають право отримати першу дозу вакцини.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що Кіпр посідає шосте місце в ЄС за показником введення першої дози вакцини від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кіпр
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