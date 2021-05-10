Боррель заявив про значне покращення відносин зі США на відміну від РФ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель відзначив покращення відносин між ЄС та США, у той час як, за його словами, відносини з Росією не поліпшуються.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель заявив у понеділок в Брюсселі, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу.

"Багато що змінилося у наших відносинах зі Сполученими Штатами. Зараз ми на шляху побудови міцного партнерства… В цілому, особливо після зустрічі G7, стало очевидно, що зараз у нас значно кращі відносини з США.

На противагу цьому - ми будемо говорити про Росію, де ситуація не покращується", - сказав Боррель.

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в понеділок в Брюсселі, щоб обговорити трансатлантичні відносини та Західні Балкани. Очікується, що спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі приєднається до зустрічі за допомогою відеоконференції.

Міністри також проаналізують останні міжнародні події, в тому числі ситуацію в Афганістані після оголошення про виведення військ США, відносини з Росією, стан переговорів щодо Спільному всеосяжного плану дій (СВПД) у Відні та інші теми.

Нагадаємо, 30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії та глава Європарламенту.

Боррель назвав це рішення доказом того, що РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.