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Німецькі соціал-демократи офіційно висунули кандидата у канцлери

Понеділок, 10 травня 2021, 14:10
Німецькі соціал-демократи офіційно висунули кандидата у канцлери

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) у неділю проголосувала за те, щоб чинний міністр фінансів Олаф Шольц став їхнім кандидатом на посаду канцлера, якщо вони виграють парламентські вибори у вересні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Колишній мер Гамбурга набрав 96,2% голосів серед майже 600 делегатів СДПН, які брали участь в партійній конференції онлайн цими вихідними.

Результат голосування не став несподіванкою, оскільки керівництво партії вже раніше запропонувало його кандидатуру.

Три партії, які згідно з опитуваннями користуються найбільшою популярністю населення Німеччини, зараз офіційно визначилися зі своїми кандидатами.

Консервативний блок, що складається з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та його баварської сестринської партії Християнсько-соціального союзу (ХСС), обрав прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія Арміна Лашета. ХДС/ХСС зараз перебувають в урядовій коаліції зі СДПН.

СДПН змогла уникнути затяжного процесу обрання свого кандидата, у який потрапили консерватори, але зараз вона також конкурує з дедалі популярнішою партією "Зелених" та обраною нещодавно кандидатом у канцлери Анналеною Бербок.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня.

Про можливого нового канцлера Німеччини можна почитати у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини".

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччина
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