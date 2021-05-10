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Французькі військові лякають громадянською війною через "поступки ісламізму"

Понеділок, 10 травня 2021, 18:20
Французькі військові лякають громадянською війною через поступки ісламізму

У Франції опубліковано новий відкритий лист із попередженням про загрозу громадянської війни та заявою про наявність понад 130 000 підписів громадськості на підтримку листа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У повідомленні, опублікованому в правому журналі, французький уряд звинувачується у наданні "поступок" ісламізму.

"Йдеться про виживання нашої країни", - йдеться в тексті, який, як повідомляється, виданий військовими анонімно.

Французький уряд засудив текст, як і подібний лист минулого місяця.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен назвав останній лист "грубим маневром" і звинуватив його анонімних підписантів у відсутності "мужності".

Лист до уряду минулого місяця надійшов від відставних генералів. Міністр, який відповідає за збройні сили, Флоранс Парлі, заявила, що вони будуть покарані за недотримання закону, який забороняє резервістам або військовим службовцям висловлювати публічні думки щодо релігії та політики.

Однак ультраправа лідерка Марін Ле Пен, кандидат на президентських виборах наступного року, висловилася на підтримку приблизно 1000 військовослужбовців та жінок, які підтримали квітневий лист.

Новий текст був опублікований пізно в неділю, хоча кількість і чини його підписантів, які, як стверджується, є активними військовими, залишаються незрозумілими.

Автори листа описують себе як частину молодого покоління солдатів, які служили в Афганістані, Малі та Центральноафриканській Республіці або брали участь у внутрішніх антитерористичних операціях.

"Вони поклали життя і здоров’я, щоб знищити ісламізм, якому ви даєте поступки на нашій землі", - написали вони.

"Якщо спалахне громадянська війна, армія підтримуватиме порядок на власній землі ", - йдеться в листі.

"Ніхто не може бажати такої жахливої ситуації, але так, у Франції назріває громадянська війна, і ви це прекрасно знаєте" – стверджують військові.

Франція нещодавно запропонувала суперечливий законопроєкт для вирішення того, що президент Еммануель Макрон назвав "ісламістським сепаратизмом".

Однак деякі критики як у Франції, так і за кордоном звинуватили уряд у несправедливій орієнтації на іслам.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціявійна
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