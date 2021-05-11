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Шмигаль розповів про впровадження "паспорта вакцинації" для поїздок до ЄС

Вівторок, 11 травня 2021, 12:30
Шмигаль розповів про впровадження паспорта вакцинації для поїздок до ЄС
Фото Кабміну

Уряд України готовий ввести будь-яку модель "паспорта вакцинації" від коронавірусу, яка дозволила б вільно подорожувати до Європи.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

За словами прем’єра, зараз Україна "серйозно веде переговори" про уніфікацію COVID-паспорта з Євросоюзом.

"Ми готові ввести будь-яку з моделей паспорта вакцинації, яка можлива в Європі: цифрову з QR-кодом, формалізовану довідку про вакцинацію міжнародного стандарту, яка на сьогодні діє в усьому світі", – заявив Шмигаль.

За його словами, всі люди, щеплені від COVID, зареєстровані в електронній системі eHealth.

"Тому, технологічно це не складно, щоб всім вакцинованим особам видати "паспорт вакцинації", який буде затверджений в будь-якій міжнародній формі", – зазначив він.

При цьому Шмигаль не вважає за доцільне вести переговори про відкриття кордонів з окремими країнами.

"Весь світ сьогодні говорить про уніфікацію і про недискримінацію. Неможливо, щоб дві країни домовилися, а всі інші залишилися десь за бортом", – додав прем'єр.

Шмигаль впевнений в тому, що українці, щеплені поки не схваленими вакцинами в ЄС, таки зможуть подорожувати в Європу. За його словами, ЄС найближчим часом повинен зареєструвати вакцини Covishield, Sinovac і NovaVax.

Раніше в українському уряді заявили, що готуються впровадити в Україні так звані "паспорти вакцинації", які підтверджують щеплення від коронавірусу і в найближчому майбутньому можуть стати "перепусткою" для в’їзду до ЄС. 

ЄС готується відкрити кордони для туристів, що були закриті понад рік, та дозволити в’їзд не лише з країн з кращою ситуацією, але й людей, які отримали повний захист однією з вакцин, дозволених у Євросоюзі.

Детальніше про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті: Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців. 

Теми: Шмигаль коронавірусвакцинаціяЄСтуризм
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