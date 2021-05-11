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Зеленський: Стратегія України - вступ до ЄС і НАТО

Вівторок, 11 травня 2021, 12:40

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Про це Зеленський сказав під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Також ми повинні забезпечити зміцнення особливого партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в Організації північноатлантичного договору", - сказав президент.

Зеленський додав, що для цього передбачається досягти у максимально стислі строки достатньої взаємосумісності ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони з відповідними структурами держав Альянсу і отримати запрошення до ПДЧ в НАТО.

Трохи пізніше, під час спілкування з журналістами, Зеленський висловив надію, що в червні Україна побачить "потужний сигнал" від країн Альянсу, повідомляє агентстсво "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, в Офісі президента України не виключають, що НАТО ще запросить Україну та інших партнерів до участі у саміті 14 червня.

Порядок денний саміту НАТО іще не затверджений. Визначена тільки його дата.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг винесе на обговорення лідерів країн Альянсу свої пропозиції щодо так званого процесу НАТО-2030. 

Детальніше про це читайте у статті Україна та НАТО-2030: чого чекати Києву від оновленої стратегії Альянсу.

Теми: ЄСНАТОЗеленськийУкраїна


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