Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канцлер Австрії став підозрюваним в антикорупційному рослідуванні: міг збрехати парламенту

Середа, 12 травня 2021, 14:15

Прокуратура Австрії з розслідування економічних та корупційних злочинів підозрює канцлера Себастіана  Курца у дачі неправдивих свідчень парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg.

Курц у середу розповів, що йому і главі його адміністрації загрожують потенційні звинувачення у брехні депутатам, які розслідували так звану справу Ібіци в 2019 році, у центрі якої опинився молодший партнер по коаліції партії Курца, ультраправа "Партія Свободи".

Виступаючи перед журналістами перед засіданням кабінету міністрів у середу, Курц заперечив правопорушення і сказав, що не піде у відставку, навіть якщо розслідування дійде до пред'явлення звинувачень.

"Я завжди відповідав на всі питання правдиво", - сказав Курц репортерам у Відні, додавши, що він продовжить роботу, виходячи з припущення, що тепер прокуратура Австрії буде проводити розслідування.

Представник прокуратури підтвердив факт розслідування проти Курца, але сказав, що ще занадто рано говорити про те, чи будуть пред'явлені звинувачення.

Вважається, що Курц та голова його кабінету Бернгард Бонеллі неправильно проінформували комітет про події, пов’язані з призначенням наглядової ради Österreichische Beteiligungs AG, державної холдингової кампанії.

Найбільша партія Австрії канцлера Себастіана Курца опинилася в центрі уваги під час розслідування звинувачень в корупції, викликаних витоком відео за участю членів ультраправої "Партії свободи".

Опозиційні партії розкритикували міністра фінансів Гернота Блюмеля за несвоєчасне виконання постанови Конституційного суду про передачу пакета електронних листів. Уряд надав документи на цьому тижні після рідкісного заклику президента країни виконати наказ.

Блюмель пояснив, що затримка була пов'язана з проблемами конфіденційності співробітників Міністерства фінансів.

Курц назвав розслідування, очолюване прокурором Австрії з фінансових злочинів, глибоко помилковим.

Читайте також: "Ібіца, росіянка та тінь Фірташа: як 7 годин відео знищили ультраправих в уряді Австрії".

"Українська правда" в Threads

Теми: Австрія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Австрія
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
Нейтральна Австрія приєднається до європейської ініціативи захисту неба
Нейтральні країни не можуть підтримати гарантії безпеки для України – канцлер Австрії
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: