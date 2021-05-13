Електровози, автодрабини і питна вода: Україна і Франція уклали угоди на 1,3 млрд євро

Україна та Франція у четвер, 13 травня, підписали чотири рамкові угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Підписання відбулося в рамках візиту до Києва міністра економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мера.

Укладені угоди передбачають реалізацію постачання 130 електровозів компанією "Альстом" на суму до 900 млн євро; постачання 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до 300 млн євро; покращення водопостачання в Луганській області та покращення якості питної води в Києві на суму до 70 млн євро.

"Окремо відзначу: всі проєкти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище, що сприятиме створенню тисяч нових робочих місць. Це цілком відповідає нашій стратегії розвитку національного виробництва", - додав прем’єр-міністр.

Напередодні візиту Ле Мер повідомив, що в 2020 році загальний обсяг торгівлі між Францією і Україною досяг 1,6 млрд євро.