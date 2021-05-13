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Держоргани України все ще залежні від програмного забезпечення з Росії – СБУ

Четвер, 13 травня 2021, 14:15
Держоргани України все ще залежні від програмного забезпечення з Росії – СБУ
Ілля Вітюк. Скриншот з YouTube

В Україні необхідно терміново оновити стандарти побудови інформаційних систем органів державної влади через залежність від програмного забезпечення з Росії.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на виступ начальника управління Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни"

Пряма мова: "Це надзвичайно важливо, бо однією з найголовніших проблем на сьогодні є те, що з часу здобуття незалежності України інформаційні системи державних органів у нас будувались без будь-яких конкретних стандартів та вимог – на програмному забезпеченні сумнівного походження подекуди з Російської Федерації, за що сьогодні доводиться дуже дорого платити".

Деталі: За словами Вітюка, наразі Державна служба зв’язку та захисту інформації спільно з СБУ розробляє стандарти побудови інформаційних систем органів державної влади.

Водночас він зауважив, що ця проблема буде вирішуватись довго, бо потребує значних ресурсів – людських, фінансових і часу.

Вітюк пояснив, що йдеться як про створення нових систем, так і "приведення до нормального вигляду" вже наявних.  

За його словами, це дуже важливо оскільки сьогодні питома вага кібершпигунства і кібертероризму як інструментів гібридної війни у всьому світі вже "перетнула межі критичної та продовжує зростати".

Передісторія:

  • Раніше СБУ заявила, що минулого року нейтралізувала 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів влади та об’єкти критичної інфраструктури.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУРосіяінтернет
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