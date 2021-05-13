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Чехія виплатила компенсацію російському хакеру і вибачилася за екстрадицію в США

Четвер, 13 травня 2021, 18:36

Міністерство юстиції Чехії виплатило російському хакеру Євгєнію Нікуліну 250 тисяч крон (близько $12 тисяч) за його екстрадицію в США в 2018 році, і відомство також принесло йому вибачення.

Про це стало відомо під час засідання окружного суду Праги, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Суд розглядає позов Нікуліна про компенсацію за незаконне рішення тодішнього міністра юстиції Роберта Пелікана. Нікулін, якого посадили в США на понад 7 років, вимагає у Чехії ще 1,25 мільйона крон ($59 тисяч).

Чеська поліція затримала Нікуліна в жовтні 2016 року в Празі на підставі американського ордера на арешт. Допустимість екстрадиції росіянина в США була підтверджена чеськими судами, а необхідною умовою для видачі була згода міністра юстиції.

Пелікан дозволив екстрадицію в березні 2018 року, хоча в той час чеські судові органи все ще розглядали можливе право Нікуліна на притулок на етапі розгляду касаційної скарги.

Конституційний суд Чехії згодом став на бік росіянина, незважаючи на те, що в підсумку він не отримав притулку. Суд заявив, що міністр порушив права Нікуліна.

Сума в 250 000 крон, яку міністерство виплатило Нікуліну в жовтні минулого року, була названа адвокатом росіянина на судовому засіданні в четвер непропорційно низькою. "Адвокат запевнив його (Нікуліна), що міністр не може прийняти рішення, яке він фактично прийняв в результаті. Нікулін визнав акт депортації, по суті, викраденням і зрадою свого адвокат ", - розповів він у суді.

За його словами, клієнт втратив довіру до судової системи і свого адвоката, що дуже негативно вплинуло на те, як він захищався в США.

Конституційний суд скасував рішення Пелікана по суті з формальних причин, підкресливши при цьому, що воно не зумовлює, чи дійсно Нікулін отримає компенсацію.

Росія також безуспішно намагалася екстрадувати Нікуліна, і зіткнення двох запитів спровокувало політичну напруженість на міжнародній і внутрішній арені.

У вересні минулого року суд Сан-Франциско визнав Нікуліна винним за дев'ятьма пунктами звинувачення в кібератаках на соціальні мережі LinkedIn, Formspring і інтернет-магазин Dropbox в 2012 році і крадіжці даних з більш ніж 117 мільйонів облікових записів.

Теми: ЧехіяСША


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