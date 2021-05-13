У місії США при ОБСЄ заявили про перекидання Росією важкого озброєння в Крим

У місії США при ОБСЄ наголосили, що Росія, попри заяви про відведення військ від українських кордонів, продовжує перекидати важке озброєння в окупований Крим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила в.о. керівника місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Вона зазначила, що Вашингтон продовжує пильно стежити за ситуацією після заяв Росії про зменшення чисельності сил.

"Навіть після заяв РФ про скорочення чисельності сил уздовж кордону з Україною, Росія нещодавно перекинула до Криму десантно-штурмові елементи, танки T-72Б3, 120-мм міномети, 122-мм гаубиці, бронетранспортери та інше озброєння", - зауважила вона.

Елізабет Розенсток-Сіллер зауважила також, що Росія продовжує призов молодих людей в окупованому Криму, а ситуація з правами людини продовжує погіршуватися.

Також вона висловила стурбованість ситуацією у зоні бойових дій на сході України та проблемами з доступом для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що в абсолютній більшості випадків стаються на території, контрольованій бойовиками, а також частими нападами на безпілотники місії.

"Ми закликаємо Росію дати вказівку силам, які вона озброює, навчає, здійснює керівництво ними і бере участь у боях поруч з ними, припинити таке поводження з СММ та забезпечити спостерігачам повну свободу пересувань для виконання своїх повноважень… Ми закликаємо Росію припинити репресії в Криму та звільнити всіх українців-політв’язнів, яких вона утримує. Ми і далі закликаємо РФ припинити мілітаризацію та окупацію Криму і вивести свої сили та озброєння зі сходу України", - заявила Елізабет Розенсток-Сіллер.