Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США закрили останнє консульство в Росії

Понеділок, 17 травня 2021, 13:06
Фото з Twitter ЄП

Генеральне консульство США в Єкатеринбурзі припинило свою роботу, а генконсул Емі Сторроу виїхала з Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", прощальне звернення Сторроу опубліковано на сторінці консульства в Facebook.

"Генеральне консульство США в Єкатеринбурзі протягом 27 років єднало Урал і Західний Сибір зі Сполученими Штатами, надаючи візові послуги та послуги для громадян США, проводячи заходи з вивчення англійської мови, семінари для підприємців та програми обміну", - йдеться в повідомленні.

Сторроу висловила надію у швидкому відновленні роботи генконсульства США в Єкатеринбурзі в повному обсязі.

Раніше про припинення роботи заявили в консульстві США у Владивостоці. Про плани закрити ці два диппредставництва стало відомо ще минулого року, за адміністрації Дональда Трампа.

Після закриття єдиним дипломатичним центром США в Росії залишилося посольство в Москві.

Росія наказала закрити консульство США в Санкт-Петербурзі у 2018 році після того, як США наказали закрити російське консульство в Сіетлі у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян. Документ забороняє наймати на роботу в дипломатичну місію США громадян РФ і третіх країн.

Теми: СШАРосіядипломатичні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Донбас на межі екологічної катастрофи – ЗМІ

Через "Дію" можна буде замінити водійське посвідчення та прописку

24 серпня Україна увійде в режим paperless – Зеленський

Звіт за 2 роки: у Зеленського назвали дату підсумкової пресконференції

2,1 тисячі українців захворіли на COVID і 6,9 тисячі одужали в неділю 

За добовою смертністю від COVID-19 Україна залишається другою в Європі

Усі новини...
США
Ізраїль пояснив США, чому завдав удару по будівлі з офісами ЗМІ в Газі
Потяг з хімікатами зійшов з рейок і загорівся у США
На зустрічі з Лавровим Блінкен планує обговорити "Північний потік-2" – ЗМІ
Останні новини
13:33
відеоУ мережі з'явилося відео із заявою судді Чауса, адвокат каже: змусили
13:26
СБУ заблокувала діяльність підпільного нафтопереробного заводу
13:13
E-демократія: подати петицію можна буде на порталі "Дія"
13:11
В ОП підшуковують заміну Кличку на посаді голови КМДА
13:11
У Нацбанку незабаром очікують вийти на угоду на рівні персоналу з МВФ
13:06
США закрили останнє консульство в Росії
12:58
Більше половини українців проти зміни голови МОЗ - опитування "Рейтинга"
12:48
На лінії столичного метро змінено рух: пасажир потрапив під потяг
12:47
Донбас на межі екологічної катастрофи – ЗМІ
12:39
Зеленський похвалився, що Україна у top-20 за відкритістю даних
Усі новини...