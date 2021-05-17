США закрили останнє консульство в Росії

Генеральне консульство США в Єкатеринбурзі припинило свою роботу, а генконсул Емі Сторроу виїхала з Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", прощальне звернення Сторроу опубліковано на сторінці консульства в Facebook.

"Генеральне консульство США в Єкатеринбурзі протягом 27 років єднало Урал і Західний Сибір зі Сполученими Штатами, надаючи візові послуги та послуги для громадян США, проводячи заходи з вивчення англійської мови, семінари для підприємців та програми обміну", - йдеться в повідомленні.

Сторроу висловила надію у швидкому відновленні роботи генконсульства США в Єкатеринбурзі в повному обсязі.

Раніше про припинення роботи заявили в консульстві США у Владивостоці. Про плани закрити ці два диппредставництва стало відомо ще минулого року, за адміністрації Дональда Трампа.

Після закриття єдиним дипломатичним центром США в Росії залишилося посольство в Москві.

Росія наказала закрити консульство США в Санкт-Петербурзі у 2018 році після того, як США наказали закрити російське консульство в Сіетлі у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян. Документ забороняє наймати на роботу в дипломатичну місію США громадян РФ і третіх країн.