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Прокуратура Молдови перевіряє відео з Чаусом

Понеділок, 17 травня 2021, 17:07
Прокуратура Молдови перевіряє відео з Чаусом

Прокуратура Молдови з боротьби з організованою злочинністю і особливих справ вивчає відеозапис, на якому український екссуддя Микола Чаус, викрадений з території Молдови 3 квітня, каже, що з ним все в порядку, він у безпеці і його ніхто не викрадав.

Про це повідомили у відомстві 17 травня, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Розслідування справи йде повним ходом, а двоє затриманих залишаються під арештом. Як тільки це стане можливо, прокуратура повідомить додаткову інформацію", - відзначили в прокуратурі і додали, що відеозапис перевіряють усі органи слідства.

Нагадаємо, що на відео, яке з’явилося 17 травня в Telegram, Чаус повідомив, що живий і здоровий і перебуває в цілковитій безпеці. За словами Чауса, він повинен був сховатися, щоб уникнути розправи з української сторони.

Адвокат Чауса Юліан Балан зазначив, що вважає відео "дуже дивним". "Дуже важко сказати чи справжнє воно, але у нього дуже сумні очі. Зі мною на зв'язок він не виходив", - сказав Юліан Балан. Також він зазначив, що зв'язувався з Україною з приводу розслідування зникнення Чауса, але "поки ніяких новин немає".

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауса.

МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання. 

Тим часом журналісти-розслідувачі RISE.Moldova у співпраці з українським "Слідство.інфо" опублікували серію матеріалів, у яких наводять докази того, що ймовірні учасники викрадення Чауса можуть бути пов’язані з українською розвідкою.

Читайте також: Чаус-провал України: чому історія з викраденням у Молдові не обійдеться без Зеленського.

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Теми: МолдовасудУкраїна
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