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54% українців підтримують вступ до ЄС, за НАТО – 48%

Понеділок, 17 травня 2021, 18:26

Членство у Європейському Союзі готові підтримати 54% українців, за вступ до НАТО трохи менше половини опитаних.

Як повідомляє "Європейська правда", такими є дані опитування Міжнародного республіканського інституту (МРІ).

Зазначається, що як і з самого початку, відколи МРІ досліджує громадську думку в Україні, останнє опитування показує стабільну підтримку членства України в ЄС та в НАТО.

Загалом 54% українців вважають ЄС своїм пріоритетним міжнародним економічним блоком, у той час як лише 20% вирішили б приєднатися до очолюваного Росією Євразійського митного союзу.

Що стосується НАТО, 48% українців підтримують вступ до Альянсу, тоді як 28% вважають за краще не вступати до нього.  

"Така рішуча підтримка вступу до ЄС та НАТО вселяє надію. Український народ знає, що розвинуті демократичні країни – це успішні та надійні партнери у забезпеченні миру", - сказав Стівен Нікс, регіональний директор МРІ у Євразії.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба не очікує, що на саміті НАТО 14 червня буде ухвалене рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ), оскільки деякі союзники не хочуть провокувати РФ.

Днями президент Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.



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