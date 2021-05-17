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Опитування: Зеленський втратив більше половини електорату, Порошенко – менше третини

Понеділок, 17 травня 2021, 18:32

За Володимира Зеленського віддали б свій голос 43% опитаних серед тих, хто зробив такий вибір у 2019 році, за Петра Порошенка – 71%.

Джерело: опитування групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту

Деталі: Зокрема, серед тих, хто у другому турі підтримав кандидата Володимира Зеленського, вже 33% підтримали б іншого кандидата, 15% – не голосували б взагалі, 2% – зіпсували б бюлетень. Також 8% серед тих, хто підтримував Зеленського не змогли відповісти на запитання, чи підтримали вони б знову Зеленського. Таким чином серед тих, хто раніше підтримував Зеленського, 58% не зробили б цього вдруге.

 
Опитування групи "Рейтинг"

Залишається "вірним" Порошенку 71% його електорату. Водночас, 16% кажуть, що проголосували б за іншого кандидата, ще 5% – не голосували б, 2% – зіпсували, також 7% не змогли відповісти на запитання.

 

Опитування проводилось у період з 13 по 21 березня 2021 року. Методологія ґрунтувалася на особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів із загальним обсягом вибірки 2 400 жителів у віці 18 років і старше.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПорошенкорейтинг


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