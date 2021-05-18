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У ЄС відреагували на нову євроінтеграційну ініціативу України, Грузії та Молдови

Вівторок, 18 травня 2021, 13:25
У ЄС відреагували на нову євроінтеграційну ініціативу України, Грузії та Молдови

Європейський Союз поважає і розділяє прихильність європейській інтеграції України, Грузії та Молдови, які напередодні створили формат так званого "Асоційованого тріо".

Про це у вівторок у Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив речник дипломатичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано прокоментував підписання міністрами закордонних справ України, Грузії та Молдови меморандуму про створення "Асоційованого тріо" задля посиленої співпраці у сфері європейської інтеграції.

"Європейський Союз визнає європейські прагнення та європейський вибір асоційованих партнерів - Грузії, Республіки Молдова та України. Ці країни є близькими сусідами ЄС і партнерами в межах Східного партнерства. Всі наші сусіди суверенні й незалежні. Ми поважаємо їхній вибір, пріоритети зовнішньої політики і стратегічні цілі, зокрема підписання між ними меморандуму щодо посилення співпраці в галузі європейської інтеграції", - запевнив він.

За словами представника дипломатичної служби, ЄС за допомогою наявних угод про асоціацію, включаючи поглиблені і всеосяжні зони вільної торгівлі, "розділяє прихильність" зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції з цими країнами.

"Європейський Союз підтримує кожну з цих країн в їхніх процесах реформ і перетворень, вкладаючи значний час, фінансову і технічну допомогу для того, щоб забезпечити відчутні блага і поліпшення життя громадян. Ми зосереджені на повному виконанні наших відповідних угод про асоціацію, щоб повною мірою використовувати надані ними можливості", - наголосив Стано.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСУкраїнаГрузіяМолдова
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