Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща вакцинуватиме заробітчан з України на кордоні

Середа, 19 травня 2021, 09:01
Польща вакцинуватиме заробітчан з України на кордоні

Громадян України, які їдуть до Польщі працювати, вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні препаратом Johnson & Johnson, який вимагає тільки одного уколу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Wirtualna Polska.

"Це буде своєрідним фільтром проти занесення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня фіксуємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", - заявив керівник медичного центру у Ряшеві, професор Станіслав Мазур.

За його словами, українці отримуватимуть вакцину Johnson & Johnson, яку обрали тому, що для щеплення нею необхідно вводити лише одну дозу, тоді як для щеплення іншими вакцинами обов’язковим є введення другої дози.

Застосування цього препарату дозволить уникнути можливих ускладнень при організації введення другої дози.

"Ми отримали багато сигналів від роботодавців про те, що вони хочуть таких щеплень. Компанії, які наймають іноземців на будівництво, на сезонні роботи, побоюються спалаху коронавірусу, який згодом заблокує роботу. Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо щеплення", - сказав Мазур.

Він не назвав дату, коли саме може розпочатися вакцинація.

Видання зазначає, що вакцина J&J є однією з найбільш затребуваних серед поляків, але наразі її важко отримати, оскільки виробник скоротив поставки на 450 000 доз.

Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомляє, що в країні вакцинуватися може кожен іноземець: студенти, науковці, люди, які мають дозвіл на роботу, а також подружжя та діти іноземців.

"Ніхто не потребує дозволу на постійне проживання для щеплення. Щеплення в Польщі доступні кожному: застрахованій та незастрахованій особі, громадянину Польщі та іноземцю", - заявив речник МОЗ Войцех Андрусевич.

МОЗ опублікувало на своєму сайті путівники щодо щеплень українською та російською мовами.

"Лікар первинної медичної допомоги має право і повинен видати направлення на вакцинацію через заявку: www.arbet.gov.pl. При видачі направлення він/вона замість номера PESEL використовує номер паспорта або іноземний документ, що посвідчує особу", - йдеться повідомленні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщавакцинаціякоронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Польща
На українсько-польському кордоні зросли черги
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: