Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польща вакцинуватиме заробітчан з України на кордоні

Середа, 19 травня 2021, 09:01

Громадян України, які їдуть до Польщі працювати, вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні препаратом Johnson & Johnson, який вимагає тільки одного уколу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Wirtualna Polska.

"Це буде своєрідним фільтром проти занесення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня фіксуємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", - заявив керівник медичного центру у Ряшеві, професор Станіслав Мазур.

За його словами, українці отримуватимуть вакцину Johnson & Johnson, яку обрали тому, що для щеплення нею необхідно вводити лише одну дозу, тоді як для щеплення іншими вакцинами обов’язковим є введення другої дози.

Застосування цього препарату дозволить уникнути можливих ускладнень при організації введення другої дози.

 

"Ми отримали багато сигналів від роботодавців про те, що вони хочуть таких щеплень. Компанії, які наймають іноземців на будівництво, на сезонні роботи, побоюються спалаху коронавірусу, який згодом заблокує роботу. Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо щеплення", - сказав Мазур.

Він не назвав дату, коли саме може розпочатися вакцинація.

Видання зазначає, що вакцина J&J є однією з найбільш затребуваних серед поляків, але наразі її важко отримати, оскільки виробник скоротив поставки на 450 000 доз.

Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомляє, що в країні вакцинуватися може кожен іноземець: студенти, науковці, люди, які мають дозвіл на роботу, а також подружжя та діти іноземців.

"Ніхто не потребує дозволу на постійне проживання для щеплення. Щеплення в Польщі доступні кожному: застрахованій та незастрахованій особі, громадянину Польщі та іноземцю", - заявив речник МОЗ Войцех Андрусевич.

МОЗ опублікувало на своєму сайті путівники щодо щеплень українською та російською мовами.

"Лікар первинної медичної допомоги має право і повинен видати направлення на вакцинацію через заявку: www.arbet.gov.pl. При видачі направлення він/вона замість номера PESEL використовує номер паспорта або іноземний документ, що посвідчує особу", - йдеться повідомленні.

Теми: ПольщавакцинаціякоронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини вівторка і ночі: Євробачення, відставка міністрів

У США змінили характер розслідування щодо бізнес-імперії Трампа — тепер кримінальне

Іспанія стягнула війська в ексклав Сеута на тлі рекордного напливу мігрантів

США закликали Ізраїль згорнути операції в Секторі Газа — AP

У Міноборони думають над покупкою системи на кшталт "Залізного купола"

Україна пройшла у фінал Євробачення-2021

Усі новини...
Польща
"РФ повторює злочини минулого": заява України, Литви і Польщі до роковин депортації кримських татар
У Польщі померла українка, постраждала в аварії автобуса на початку березня
У Польщі затримали підозрюваного в шпигунстві на користь РФ
Останні новини
09:01
Польща вакцинуватиме заробітчан з України на кордоні
08:59
США введуть санкції проти 4 кораблів, які будують "Північний потік-2" – ЗМІ
08:52
В Україні 37,5 тисяч осіб повністю вакциновані проти коронавірусу 
08:23
5 138 хворих на COVID і 2 269 госпіталізованих за добу в Україні 
08:07
Блінкен в Ісландії вперше зустрінеться з Лавровим, говоритимуть про саміт США-РФ
08:00
Головні новини вівторка і ночі: Євробачення, відставка міністрів
07:47
Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, українські військові давали відсіч
07:30
У США змінили характер розслідування щодо бізнес-імперії Трампа — тепер кримінальне
06:45
На берегах індійського Гангу знаходять сотні мерців
05:45
Україна вкотре стала другою за смертністю від COVID-19 в Європі
Усі новини...