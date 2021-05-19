Польща вакцинуватиме заробітчан з України на кордоні

Громадян України, які їдуть до Польщі працювати, вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні препаратом Johnson & Johnson, який вимагає тільки одного уколу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Wirtualna Polska.

"Це буде своєрідним фільтром проти занесення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня фіксуємо по кілька інфікованих на наших контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, теж повинні бути вакциновані, що посилить наш захист", - заявив керівник медичного центру у Ряшеві, професор Станіслав Мазур.

За його словами, українці отримуватимуть вакцину Johnson & Johnson, яку обрали тому, що для щеплення нею необхідно вводити лише одну дозу, тоді як для щеплення іншими вакцинами обов’язковим є введення другої дози.

Застосування цього препарату дозволить уникнути можливих ускладнень при організації введення другої дози.

"Ми отримали багато сигналів від роботодавців про те, що вони хочуть таких щеплень. Компанії, які наймають іноземців на будівництво, на сезонні роботи, побоюються спалаху коронавірусу, який згодом заблокує роботу. Ми чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо щеплення", - сказав Мазур.

Він не назвав дату, коли саме може розпочатися вакцинація.

Видання зазначає, що вакцина J&J є однією з найбільш затребуваних серед поляків, але наразі її важко отримати, оскільки виробник скоротив поставки на 450 000 доз.

Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомляє, що в країні вакцинуватися може кожен іноземець: студенти, науковці, люди, які мають дозвіл на роботу, а також подружжя та діти іноземців.

"Ніхто не потребує дозволу на постійне проживання для щеплення. Щеплення в Польщі доступні кожному: застрахованій та незастрахованій особі, громадянину Польщі та іноземцю", - заявив речник МОЗ Войцех Андрусевич.

МОЗ опублікувало на своєму сайті путівники щодо щеплень українською та російською мовами.

"Лікар первинної медичної допомоги має право і повинен видати направлення на вакцинацію через заявку: www.arbet.gov.pl. При видачі направлення він/вона замість номера PESEL використовує номер паспорта або іноземний документ, що посвідчує особу", - йдеться повідомленні.