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Росія відреагувала на кримську заяву Блінкена

Середа, 19 травня 2021, 12:10
Росія відреагувала на кримську заяву Блінкена

У Міністерстві закордонних справ Росії, коментуючи заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена про порушення Росії в Криму, нагадали про Афганістан і запропонували "вибачитися за Хіросіму".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Пане Блінкен, без вас обійдемося і в радості, і в смутку. Займіться американськими проблемами. Для початку можна відзвітувати про зроблене за 19 років військової присутності в Афганістані. Розкажіть про досягнення, крім убитих мирних жителів. Якщо хвилює історія, не пізно вибачитися за Хіросіму", - йдеться у повідомленні російського міністерства в Twitter, опублікованому 18 травня.

Ця публікація стала відповіддю на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Сполучені Штати засуджують порушення Росією прав людини в окупованому Криму. Заява глави американської дипломатії оприлюднена у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. 

"Ми засуджуємо порушення (прав людини) Росією у Криму, особливо 18 травня, коли згадують 77-му річницю депортації Сталіним безлічі кримських татар з рідного півострова", - заявив держсекретар США.

Блінкен також повідомив, що США візьмуть участь у першому саміті "Кримської платформи", що відбудеться 23 серпня.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала, що Штати будуть представлені на високому рівні і на саміті "Кримської платформи", і урочистостях до 30-річчя незалежності України, але у Вашингтоні поки не готові повідомити, хто саме це буде. 

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 

Теми: РосіяСША
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