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США запровадили санкції проти експрезидента Албанії за корупцію

Середа, 19 травня 2021, 16:14

Державний департамент США повідомив про запровадження санкцій проти колишнього президента і експрем’єра Албанії Салі Беріші за масштабну корупцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву держсекретаря Ентоні Блінкена.

"Сьогодні я оголошую про включення в санкційний список Салі Беріші, колишнього президента Албанії, колишнього прем'єр-міністра Албанії та колишнього члена парламенту Албанії, через його причетність до значної корупції" - заявив Блінкен.

Зокрема, як зазначається, Беріша, займаючи посаду прем'єр-міністра Албанії, брав участь у корупційних діях, таких як привласнення державних коштів та втручання у публічні процеси, в тому числі використання владних повноважень для власної вигоди та збагачення своїх політичних союзників та членів своєї родини.

"Цим рішенням я підтверджую необхідність підзвітності та прозорості в демократичних інституціях Албанії, урядових процесах та діях албанських державних службовців" - заявив держсекретар.

Санкції також запроваджені проти членів родини експрезидента. Їм заборонений в’їзд до США.

"США продовжують підтримувати народ Албанії. Департамент і надалі використовуватиме такі засоби тиску для сприяння підзвітності корумпованих суб'єктів у цьому регіоні та в усьому світі" - йдеться у заяві.

Салі Беріша був президентом Албанії з 1992 по 1997 рік, а також очолював уряд цієї країни у 2005-2013 роках.

Теми: СШАсанкціїАлбаніяпрезиденткорупція


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