Україна опустилася на 13 місце у світі за поширеністю COVID-19
За добу 30 квітня у світі виявили 795 819 нових випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: 392 562 хворих – в Індії, 60 013 – у Бразилії, 42 034 – у США.
Крім того, 28 817 заражень – у Туреччині, 25 670 – у Франції.
Зокрема, Україна за цим показником знаходиться на 13 місці у світі (8 549 хворих) - між Філіппінами (9 226) та Канадою (7 610). Серед європейських країн Україна – на 5 місці.
Днем раніше Україна посідала 11 місце у світі, серед країн Європи – 4 позицію.
Померли за добу 12 882 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна – дев’ята у світі і третя в Європі.
Досі лікуються 18,8 млн людей, однак видужали – 130, 7 млн.
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Нагадаємо: 30 квітня в Україні:
- виявили 8549 нових випадків COVID-19;
- помер 351 хворий;
- одужало 14 956 осіб.