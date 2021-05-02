Україна опустилася на 13 місце у світі за поширеністю COVID-19

За добу 30 квітня у світі виявили 795 819 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: 392 562 хворих – в Індії, 60 013 – у Бразилії, 42 034 – у США.

Крім того, 28 817 заражень – у Туреччині, 25 670 – у Франції.

Зокрема, Україна за цим показником знаходиться на 13 місці у світі (8 549 хворих) - між Філіппінами (9 226) та Канадою (7 610). Серед європейських країн Україна – на 5 місці.

Днем раніше Україна посідала 11 місце у світі, серед країн Європи – 4 позицію.

Померли за добу 12 882 людини у світі. За щоденною кількістю смертей Україна – дев’ята у світі і третя в Європі.

Досі лікуються 18,8 млн людей, однак видужали – 130, 7 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 30 квітня в Україні: