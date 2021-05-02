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Коронавірус: у Києві виявили 177 випадків за добу, 17 хворих померли

Неділя, 2 травня 2021, 12:54
Коронавірус: у Києві виявили 177 випадків за добу, 17 хворих померли

Протягом суботи у столиці діагностували Covid у 177 містян, 17 заражених померли, госпіталізація знадобилася 185 людям.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: 1 травня у столиці - 177 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, загалом від початку пандемії їх вже 196 346. 

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (36), Дніпровському (25) та в Дарницькому (22).

Захворіли, зокрема, 9 дітей.

Кличко повідомив про 17 летальних випадків від вірусу (всього померли 4643 заражених).

Госпіталізували 34 людей з Covid-19 та 151 хворого з підозрою на коронавірус та пневмоніями.

Нагадаємо:  

Станом на ранок неділі в Україні у червоній зоні епідемічної небезпеки знаходяться 7 регіонів, при цьому Київщина та столиця – "жовті".

Українська правда

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Теми: коронавірусКиївепідемія
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