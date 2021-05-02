МОЗ оновило дані по коронавірусу, у "червоній" зоні – 7 регіонів
Станом на ранок неділі в Україні у червоній зоні епідемічної небезпеки знаходяться 7 регіонів, при цьому Київщина та столиця – "жовті".
Джерело: дані МОЗ
Деталі: У "червоній" зоні перебувають Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
8 регіонів знаходяться у помаранчевій зоні. Мова про Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Луганську, Рівненську,Тернопільську та Черкаську області.
Водночас Київ та Київщина, а також Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області – у "жовтій" зоні.
Нагадаємо: Протягом суботи, 1 травня, в Україні зафіксували 160 смертей від коронавірусу та більше 5 тисяч заражень. Найбільше нових випадків Covid - на Дніпропетровщині.
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