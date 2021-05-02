МОЗ оновило дані по коронавірусу, у "червоній" зоні – 7 регіонів

Станом на ранок неділі в Україні у червоній зоні епідемічної небезпеки знаходяться 7 регіонів, при цьому Київщина та столиця – "жовті".

Джерело: дані МОЗ

Деталі: У "червоній" зоні перебувають Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

8 регіонів знаходяться у помаранчевій зоні. Мова про Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Луганську, Рівненську,Тернопільську та Черкаську області.

Водночас Київ та Київщина, а також Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська і Чернівецька області – у "жовтій" зоні.

Нагадаємо:

Незважаючи на те, що столиця потрапила до "жовтої" зони, з 1 травня у Києві діятимуть правила "помаранчевої" зони. З суботи у місті послабили суворі карнтинні обмеження.

1 травня, в Україні зафіксували 160 смертей від коронавірусу та більше 5 тисяч заражень. Найбільше нових випадків Covid - на Дніпропетровщині.

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