В Очакові знайшли мертвим підозрюваного в замаху на військового

В Очакові знайшли мертвим військового, який підозрювався у замаху на вбивство іншого військового, що мало місце 23 квітня.

Джерело: поліція Миколаївської області

Деталі: 1 травня близько 18:25 до поліції надійшло повідомлення проте, що в м. Очаків по вул. Кінбурська в канаві поблизу сміттєзвалища виявлений труп чоловіка з тілесними ушкодженнями. На померлому був одяг захисного кольору, схожий на форменний.

Експерт, оглянувши тіло, виявив ушкодження у вигляді порізів на руках та шиї. Попередня причина смерті – самогубство, остаточну встановить судово-медична експертиза.

Особа чоловіка встановлена, ним виявився 26-річний місцевий військовослужбовець, який підозрювався у замаху на вбивство іншого військового, що мало місце 23 квітня у дворі будинку по вулиці Бузька в Очакові.

З місця події поліцейські вилучили ніж, а також пістолет, які направили на дослідження. Судячи з опублікованих поліцією фото, на місці події також знайшли записку "Кожному по заслугах його".

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство", як того вимагає процедура у подібних випадках. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.

Що передувало: 23 квітня в Очакові 23-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення у голову біля свого будинку. Тоді поліція поширювала фото підозрюваного, однак не називала його імені.