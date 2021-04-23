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В Очакові стріляли у військового – поранили в голову

П'ятниця, 23 квітня 2021, 13:22
В Очакові стріляли у військового – поранили в голову
поліція

У Очакові поліцейські розшукують зловмисника, який намагався вбити військового.

Джерело: поліція Миколаївської області 

Деталі: О 7-й ранку 23 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що у м. Очаків у дворі будинку по вулиці Бузька невідомий вистрілив у чоловіка та втік.

На місці події слідчо-оперативна група попередньо з’ясувала, що 23-річний військовослужбовець отримав вогнепальне поранення у голову біля свого будинку, коли йшов на роботу. 

Військового госпіталізували.

Задля розшуку та затримання особи, причетної до вказаного злочину, введено спеціальну поліцейську операцію.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 ККУ "Замах на умисне вбивство". Тривають першочергові слідчі дії.

Громадян, яким відома інформація про місцезнаходження нападника чи інші корисні для слідства відомості, просять повідомити в поліцію. Фото розшукуваного додається. 

 

"Українська правда" у Threads

Теми: нападМиколаївська областьполіція
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