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У МЗС розповіли, чи вакцинуватиме Україна іноземних дипломатів

Неділя, 2 травня 2021, 22:25
У МЗС розповіли, чи вакцинуватиме Україна іноземних дипломатів

Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів на основі принципу взаємності.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Ми встановили два дуже прості правила. Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів в Україні на основі принципу взаємності щодо наших дипломатів закордоном.

Тобто якщо в країні Х вакцинували наших дипломатів, то ми вакцинували їхніх дипломатів. Це нормальна міжнародна практика".

"Але дійсно деякі країни, у яких є надлишок своїх вакцин, постачають їх... Ви згадали Китай. Є й інша країна, яка пригнала літаком багаж вакцин конкретно для того, щоб вакцинувати своїх дипломатів та громадян їхніх, які живуть в Україні, які, не знаю, на консульському обліку стоять. Я не втручатимуся, як вони визначатимуть. Зараз така ситуація у світі, що кожен викручується, як може".

Що передувало: У суботу стало відомо, що близько 1000 громадян Китаю отримали в Одесі першу дозу вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяМЗС
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