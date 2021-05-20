Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Європарламент закликав остаточно припинити переговори про вступ Туреччини в ЄС

Четвер, 20 травня 2021, 10:26
Європарламент закликав остаточно припинити переговори про вступ Туреччини в ЄС

Європейський парламент закликав Європейську комісію призупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС.

Відповідна резолюція була ухвалена в середу, повідомляє "Європейська правда".

Євродепутати заявили, що уряд Туреччини все більше дистанціюється від цінностей і стандартів ЄС. В результаті відносини досягли історично низького рівня.

Критикуючи регресивні інституційні реформи Туреччини, депутати стурбовані "авторитарною інтерпретацією президентської системи", що вказує на відсутність незалежності судової системи і "триваючу гіперцентралізація влади президента".

Депутати Європарламенту закликають владу Туреччини звільнити всіх ув'язнених правозахисників, журналістів, юристів, науковців та інших осіб, затриманих урядом по необґрунтованих звинувачень.

Депутати також стурбовані ворожою зовнішньою політикою Туреччини, в тому числі щодо Греції і Кіпру, а також її участю в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху, що постійно суперечить пріоритетам ЄС.

Вони також повторюють свій заклик до Туреччини визнати геноцид вірмен.

В Європарламенті визнають, що Туреччина як і раніше відіграє важливу роль у прийнятті майже 4 мільйонів біженців, з яких приблизно 3,6 мільйона - сирійці, і відзначається, що проблеми в подоланні цієї кризи погіршилися через пандемію COVID-19. Однак депутати підкреслюють, що використання мігрантів і біженців як інструменту політичного тиску і шантажу неприпустимо.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Туреччина
Україна і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: