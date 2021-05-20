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Європарламент закликав остаточно припинити переговори про вступ Туреччини в ЄС

Четвер, 20 травня 2021, 10:26

Європейський парламент закликав Європейську комісію призупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС.

Відповідна резолюція була ухвалена в середу, повідомляє "Європейська правда".

Євродепутати заявили, що уряд Туреччини все більше дистанціюється від цінностей і стандартів ЄС. В результаті відносини досягли історично низького рівня.

Критикуючи регресивні інституційні реформи Туреччини, депутати стурбовані "авторитарною інтерпретацією президентської системи", що вказує на відсутність незалежності судової системи і "триваючу гіперцентралізація влади президента".

Депутати Європарламенту закликають владу Туреччини звільнити всіх ув'язнених правозахисників, журналістів, юристів, науковців та інших осіб, затриманих урядом по необґрунтованих звинувачень.

Депутати також стурбовані ворожою зовнішньою політикою Туреччини, в тому числі щодо Греції і Кіпру, а також її участю в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху, що постійно суперечить пріоритетам ЄС.

Вони також повторюють свій заклик до Туреччини визнати геноцид вірмен.

В Європарламенті визнають, що Туреччина як і раніше відіграє важливу роль у прийнятті майже 4 мільйонів біженців, з яких приблизно 3,6 мільйона - сирійці, і відзначається, що проблеми в подоланні цієї кризи погіршилися через пандемію COVID-19. Однак депутати підкреслюють, що використання мігрантів і біженців як інструменту політичного тиску і шантажу неприпустимо.

Теми: ТуреччинаЄС


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