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З’явився свіжий рейтинг партій

Четвер, 20 травня 2021, 11:26
З’явився свіжий рейтинг партій

Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі до парламенту пройшли б 5 партій, ще 7 партій мають шанс потрапити у Раду з урахуванням похибки.

Джерело: опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведене 16-18 травня

Деталі: Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

За партії "Європейська солідарність" – 13,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,2%, "Батьківщина" – 11,8%.

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий.

 

Зокрема, партію "Сила і честь" підтримують 5,0%, Радикальну партію - 4,1%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,0%, партію Мураєва "Наші" – 4,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,8%, ВО "Свобода" – 3,7%, "Голос" – 3,3%, партію Шарія – 3,1%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

 

Довідка: "Рейтинг" опитав у середині травня 2500 респондентів віком від 18 років усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. 

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%. 

Українська правда

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Теми: рейтингВерховна Радаопитуваннясоціологія
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