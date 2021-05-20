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Рада звернеться до Конгресу США щодо санкцій через будівництво "Північного потоку-2"

Четвер, 20 травня 2021, 13:33
Рада звернеться до Конгресу США щодо санкцій через будівництво Північного потоку-2

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету розглянути проєкт постанови про звернення парламенту до Палати представників і Сенату Конгресу США щодо впровадження санкцій через будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це Разумков повідомив на пленарному засіданні парламенту в четвер, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Наразі готується... проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Палати представників і Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом впровадження санкцій стосовно будівництва газопроводу "Північний потік-2", - повідомив Разумков.

Спікер доручив профільному комітету ВР у четвер провести засідання і підготувати цей проєкт постанови до розгляду на засіданні парламенту 21 травня після "години запитань до уряду".

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку 2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Водночас Держдепартамент США запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських кораблів, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєктом компаній.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2Верховна РадаСША
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