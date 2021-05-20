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Кулеба: реалізація "Північного-потоку-2" буде поразкою американської дипломатії

Четвер, 20 травня 2021, 20:17

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допускає, що США шукають більш гнучкі способи зупинити російський газопровід "Північний потік-2", аніж санкції, але якщо проєкт завершиться - це, на його думку, буде покразкою американської дипломатії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

Дмитро Кулеба розповів, що працюють щодо цього питання з Конгресом та Державним департаментом, щойно стало відомо про звіт Держдепу. Він зауважив, що це чутливе питання, в якому "краще уникнути емоцій і поспішних оцінок".

"Хочу наголосити на ще одному елементі, що офіційна позиція США залишається незмінною: вони вважають, що "Північний потік-2" є поганим і непотрібним проєктом, і вони намагаються, як вони стверджують, зупинити цей проєкт - просто у менш конфліктний спосіб", - сказав Кулеба.

"Можливо я чогось не знаю, і ми усі чогось не знаємо, і американська дипломатія зможе у більш гнучкий спосіб завадити реалізації цього проекту. Але якщо цей проєкт таки буде реалізований, то тоді виходить, - це буде поразка американської дипломатії", - сказав глава МЗС.

Він нагадав, що завершення будівництва "Північного потоку-2" створить економічні і безпекові виклики для України.

"Відсутність потреби у збереженні і захисті газотранспортної інфраструктури в Україні буде додатковим стимулом для агресивних дій президента Путіна", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Водночас Держдепартамент США запропонував ввести санкції щодо чотирьох російських суден, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", і чотирьох пов'язаних з проєктом компаній.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і десятки українських парламентарів, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США і країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти "Північного потоку-2".

Читайте також: Ще не перемога "Газпрому": як Україні повернути підтримку США щодо "Північного потоку-2"

а також Це серйозно: ми можемо програти війну проти "Північного потоку-2".



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