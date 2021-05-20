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Швеція вийшла на перше місце у ЄС за показником захворюваності на Covid-19

Четвер, 20 травня 2021, 23:23

Швеція опинилася на першому місці серед країн ЄС за показником захворюваності на коронавірус відносно кількості населення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать оновлені дані Європейського центру попередження та контролю захворювань від 20 травня.

Варто зазначити, що це відбулося не через погіршення ситуації у самій Швеції, а більш стрімке покращення ситуації у низці інших країн, які були лідерами в списку у попередні місяці. У Швеції пік весняної хвилі епідемії минув в середині квітня і відтоді щоденний приріст заражень поступово спадає. 

За Швецією з показником захворюваності 577.38 на 100 тисяч населення за останні 14 днів, на другому місці - Литва (562.83), за якою йдуть Кіпр (521.84), Нідерланди(483.09) та Латвія (431.31). Для решти країн показник захворюваності менш як 300.

Найкраща ситуація - у Фінляндії, Португалії, Румунії, а також на Мальті та в Ісландії, де показники менш як 100 на 100 тисяч населення.



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