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Молдова відновлює роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною

П'ятниця, 21 травня 2021, 16:17
Фото з Twitter ЄП

У Молдові з 24 травня відновлять роботу всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною, а також з Румунією.

Про це повідомили в прикордонній поліції Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Рух буде відновлено і для пасажирського, і для вантажного транспорту.

"Залишається нефункціональним єдиний пункт перетину кордону – КПП Липкани-Радівці-Прут, оскільки румунська сторона поки не відновила його роботу", – зазначили у відомстві.

У прикордонній поліції нагадали, що з березня 2020 року для запобігання поширенню коронавірусу Молдова призупинила роботу кількох КПП на кордоні з Україною і Румунією. До цього часу були відкриті лише 33 пункту пропуску з 88.

Нагадаємо, в лютому Молдова відновила роботу пункту пропуску "Вулканешти" після 11 місяців перерви.

Теми: МолдовакордонУкраїна


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