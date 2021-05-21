СБУ викрила ботоферму, якою керували з Росії

Кіберфахівці Служби безпеки у Чернігові припинили діяльність ботоферми з 2,5 тисячами бот-акаунтами.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Діями виконавців дистанційно керували організатори з РФ.

Встановлено, що через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури.

Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали трансакції у санкційних електронних платіжних системах.

Під час обшуку за місцем проживання організатора, де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили сім 16-ти канальних GSM-шлюзів, 2 SIM-банки на 128 карток кожен, 370 сім-карток російського мобільного оператора та 3 ноутбуки, через які керували телекомобладнанням ботоферми.