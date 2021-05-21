Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ викрила ботоферму, якою керували з Росії

П'ятниця, 21 травня 2021, 19:02
СБУ викрила ботоферму, якою керували з Росії

Кіберфахівці Служби безпеки у Чернігові припинили діяльність ботоферми з 2,5 тисячами бот-акаунтами.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Діями виконавців дистанційно керували організатори з РФ.

Встановлено, що через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури.

Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали трансакції у санкційних електронних платіжних системах.

Під час обшуку за місцем проживання організатора, де знаходилась ботоферма, правоохоронці вилучили сім 16-ти канальних GSM-шлюзів, 2 SIM-банки на 128 карток кожен, 370 сім-карток російського мобільного оператора та 3 ноутбуки, через які керували телекомобладнанням ботоферми.

 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
СБУ
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: