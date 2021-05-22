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У Сальвадорі в садку колишнього полісмена знайшли вісім тіл

Субота, 22 травня 2021, 07:36
REUTERS

Тіла щонайменше восьми осіб знайшли в могилі в садку колишнього поліцейського Уго Ернесто Осоріо Чавеса в Сальвадорі.

Джерело: BBC, Reuters

Деталі: 51-річний Уго Ернесто Осоріо Чавес був затриманий в місті Чалчуапа в цьому місяці за вбивство 57-річної жінки та її 26-річної дочки. Він зізнався у вбивстві. Але коли бригади судово-медичних експертів обшукали його будинок приблизно за 78 км від столиці країни Сан-Сальвадора, вони виявили як мінімум сім ям з тілами, деякі з яких, можливо, були поховані ще два роки тому.

У п'ятницю прокурор Макс Муньос заявив, що з однієї з могил вилучили вісім тіл. Для встановлення особи жертв проведуть тести ДНК.

Як повідомляється, у могилах може бути більше тіл, більшість з них, як вважається, належать жінкам або дівчатам. На ексгумацію всіх тіл може піти місяць.

Поліція вважає, що це відкриття розкриває таємну мережу вбивць, що діє більше десяти років. Ще 10 осіб були звинувачені у вбивстві дев'яти жінок в імовірно пов'язаних вбивствах, а також в чотирьох інших вбивствах жертв, тіла яких були виявлені в тому ж будинку.

Маурісіо Арріаса, глава національної поліції Сальвадора, сказав, що Осоріо був відсторонений від служби 15 років тому – після того, як його визнали винним в зґвалтуванні жінки, а також у незаконному сексі з неповнолітньою, злочини, за які він в підсумку був засуджений до п'яти років позбавлення волі.

BBC зазначає, що в Сальвадорі один з найвищих показників вбивств жінок або дівчаток в Латинській Америці за ознакою статі.

Теми: вбивство


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