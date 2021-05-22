Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сальвадорі в садку колишнього полісмена знайшли вісім тіл

Субота, 22 травня 2021, 07:36
У Сальвадорі в садку колишнього полісмена знайшли вісім тіл
REUTERS

Тіла щонайменше восьми осіб знайшли в могилі в садку колишнього поліцейського Уго Ернесто Осоріо Чавеса в Сальвадорі.

Джерело: BBC, Reuters

Деталі: 51-річний Уго Ернесто Осоріо Чавес був затриманий в місті Чалчуапа в цьому місяці за вбивство 57-річної жінки та її 26-річної дочки. Він зізнався у вбивстві. Але коли бригади судово-медичних експертів обшукали його будинок приблизно за 78 км від столиці країни Сан-Сальвадора, вони виявили як мінімум сім ям з тілами, деякі з яких, можливо, були поховані ще два роки тому.

У п'ятницю прокурор Макс Муньос заявив, що з однієї з могил вилучили вісім тіл. Для встановлення особи жертв проведуть тести ДНК.

Як повідомляється, у могилах може бути більше тіл, більшість з них, як вважається, належать жінкам або дівчатам. На ексгумацію всіх тіл може піти місяць.

Поліція вважає, що це відкриття розкриває таємну мережу вбивць, що діє більше десяти років. Ще 10 осіб були звинувачені у вбивстві дев'яти жінок в імовірно пов'язаних вбивствах, а також в чотирьох інших вбивствах жертв, тіла яких були виявлені в тому ж будинку.

Маурісіо Арріаса, глава національної поліції Сальвадора, сказав, що Осоріо був відсторонений від служби 15 років тому – після того, як його визнали винним в зґвалтуванні жінки, а також у незаконному сексі з неповнолітньою, злочини, за які він в підсумку був засуджений до п'яти років позбавлення волі.

BBC зазначає, що в Сальвадорі один з найвищих показників вбивств жінок або дівчаток в Латинській Америці за ознакою статі.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
вбивство
Вбивство підлітків у Бердянську: окупанти не віддають рідним тіла для поховання
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Сили оборони перевіряють інформацію про ліквідацію генерала РФ Горячева
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: