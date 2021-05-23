Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Польща перетнула позначку у 5,5 млн повністю вакцинованих від коронавірусу

Неділя, 23 травня 2021, 14:31

У Польщі завершили вакцинацію від коронавірусу вже понад 5,5 мільйонів осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Станом на 23 травня, повністю вакциновані - двома дозами Pfizer/AstraZeneca/Moderna або однією необхідною дозою Jonhson & Johnson - 5 553 678 осіб. 

Першою дозою отримали щеплення понад 12,5 млн осіб - з близько 38 млн населення Польщі. 

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, темпи вакцинації у Польщі - на рівні середніх у ЄС.

Також повідомляється, що за суботу 22 травня приріст заражень коронавірусом - 1075 - виявився найменшим з початку 2021 року. З 23 травня припиняє роботу польовий госпіталь у Варшаві, що працював з осені 2020 року.

Теми: вакцинаціяПольщакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, оновленоУ Мінську екстрено приземлився літак Ryanair, до аеропорту прибули "швидкі" й сапери

фотоУ Києві відкрили "міст Кличка" після чергового ремонту скла

Вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого Covid – дослідження

У Міноборони Британії визнали РФ найбільшою загрозою

відеоЗросла кількість жертв серед учасників марафону в Китаї

мапаПогода в неділю порадує сонцем й теплом, проте в Україну суне циклон

Усі новини...
вакцинація
Вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого Covid – дослідження
У МОЗ відзвітували про хід кампанії з вакцинації проти коронавірусу
У п'ятницю від COVID вакцинували значно менше людей, ніж у четвер
Останні новини
14:59
З літака, що посадили у Мінську, силовики зняли засновника NЕХТА й арештували
14:44
У Британії хочуть запустити "цифрову візу"
14:31
Польща перетнула позначку у 5,5 млн повністю вакцинованих від коронавірусу
14:13
відео, оновленоУ Мінську екстрено приземлився літак Ryanair, до аеропорту прибули "швидкі" й сапери
13:49
У Британії пройшли багатотисячні акції на підтримку Палестини
13:18
В Італії після карантину запрацювали гірські курорти
13:10
фотоУ Києві відкрили "міст Кличка" після чергового ремонту скла
12:41
ПриватБанк, ймовірно, залишиться без голови — аналітики
12:06
Вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого Covid – дослідження
11:58
За перші 4 місяці року українські банки заробили 17,5 мільярдів
Усі новини...