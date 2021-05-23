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Польща перетнула позначку у 5,5 млн повністю вакцинованих від коронавірусу

Неділя, 23 травня 2021, 14:31

У Польщі завершили вакцинацію від коронавірусу вже понад 5,5 мільйонів осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Станом на 23 травня, повністю вакциновані - двома дозами Pfizer/AstraZeneca/Moderna або однією необхідною дозою Jonhson & Johnson - 5 553 678 осіб. 

Першою дозою отримали щеплення понад 12,5 млн осіб - з близько 38 млн населення Польщі. 

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, темпи вакцинації у Польщі - на рівні середніх у ЄС.

Також повідомляється, що за суботу 22 травня приріст заражень коронавірусом - 1075 - виявився найменшим з початку 2021 року. З 23 травня припиняє роботу польовий госпіталь у Варшаві, що працював з осені 2020 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяПольщакоронавірус
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