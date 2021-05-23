Польща перетнула позначку у 5,5 млн повністю вакцинованих від коронавірусу

У Польщі завершили вакцинацію від коронавірусу вже понад 5,5 мільйонів осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Станом на 23 травня, повністю вакциновані - двома дозами Pfizer/AstraZeneca/Moderna або однією необхідною дозою Jonhson & Johnson - 5 553 678 осіб.

Першою дозою отримали щеплення понад 12,5 млн осіб - з близько 38 млн населення Польщі.

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, темпи вакцинації у Польщі - на рівні середніх у ЄС.

Також повідомляється, що за суботу 22 травня приріст заражень коронавірусом - 1075 - виявився найменшим з початку 2021 року. З 23 травня припиняє роботу польовий госпіталь у Варшаві, що працював з осені 2020 року.