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Авіакомпанії почали облітати територію Білорусі, не чекаючи офіційних рішень – ЗМІ

Понеділок, 24 травня 2021, 09:31

Щонайменш два рейси авіакомпанії AirBaltic рушили в обхід повітряного простору Білорусі після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair Афіни - Вільнюс з опозиціонером на борту.

Про це пише білоруське "Єврорадіо", повідомляє "Європейська правда".

Зі скріншотів FlightRadar, які додає "Єврорадіо", можна бачити, що рейс з Риги на Одесу оминув територію Білорусі над Литвою та Польщею, а з Риги на Тбілісі - рушив через повітряний простір Росії. 

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса прямував засновник опозиційного Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Літак завернули до Мінська за командою білоруських диспетчерів через повідомлення про нібито замінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Романа та його дівчину затримали.

Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж летіти до Вільнюса, що не відповідає дійсності. 

Теми: БілорусьавіаЛатвія


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