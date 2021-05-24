Стали відомі деталі про дівчину, зняту з рейсу Ryanair разом з білоруським опозиціонером

Європейський гуманітарний університет вимагає звільнити Софію Сапегу - свою студентку, дівчину співзасновника опозиційного телеграм-каналу "Нехта" Романа Протасевича, яких 23 травня обох затримали після примусової посадки літака у Мінську.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Університет пише, що Софія є громадянкою Росії, вивчає міжнародне право та європейське законодавство і готувалася захищати свою магістерську роботу. Вона разом з Романом літала до Греції на відпочинок.

"Внаслідок спецоперації білоруської влади студентку затримав Слідком у Мінську за безпідставними і надуманими приводами... Софії має бути надана негайна консульська допомога. На додачу, ЄГУ закликає міжнародних партнерів, донорів та правозахисників допомогти звільнити Софію", - йдеться у заяві.

Університет додає, що засуджує безкарні дії білоруського режиму і висловлює солідарність з усіма, хто зазнає переслідувань у Білорусі.

Зазначається, що серед політв’язнів режиму Лукашенка вже четверо нинішніх або колишніх студентів університету.

Європейський гуманітарний університет розташований у Вільнюсі і примає на навчання студентів зі Східної Європи, де вони можуть навчатися російською, білоруською та англійською і брати участь у програмах обміну в країнах Європи та США.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса прямував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Літак завернули до Мінська за командою білоруських диспетчерів через повідомлення про нібито замінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Романа та його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж летіти до Вільнюса, що не відповідає дійсності.