ЗМІ дізнались, які варіанти покарань ЄС розглядає за дії Лукашенка з літаком Ryanair

Європейський Союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації самопроголошеного президента Александра Лукашенка, серед яких може бути припинення польотів над Білоруссю.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

Лідери ЄС лідери зберуться за вечерею в Брюсселі в понеділок ввечері, починаючи дводенний саміт.

Можливі заходи можуть включати припинення польотів над Білоруссю, заборону національній авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС і блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі, розповіло проінформоване з підготовкою до саміту джерело.

ЄС вже працював над додатковим пакетом санкцій у зв'язку з виборами в минулому році і тепер розгляне питання про посилення тиску на Білорусь.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"