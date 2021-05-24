Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЗМІ дізнались, які варіанти покарань ЄС розглядає за дії Лукашенка з літаком Ryanair

Понеділок, 24 травня 2021, 13:53

Європейський Союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації самопроголошеного президента Александра Лукашенка, серед яких може бути припинення польотів над Білоруссю. 

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

Лідери ЄС лідери зберуться за вечерею в Брюсселі в понеділок ввечері, починаючи дводенний саміт.

Можливі заходи можуть включати припинення польотів над Білоруссю, заборону національній авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС і блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі, розповіло проінформоване з підготовкою до саміту джерело.

ЄС вже працював над додатковим пакетом санкцій у зв'язку з виборами в минулому році і тепер розгляне питання про посилення тиску на Білорусь.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Теми: БілорусьЄСсанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Глава Ryanair: Посадка в Мінську – державне викрадення, на борту могли бути КДБісти

фотоСтали відомі деталі про дівчину, зняту з рейсу Ryanair разом з білоруським опозиціонером

В ОПУ порівняли посадку літака Ryanair зі "спецоперацією щодо вагнерівців"

аудіоУ мережі з'явився фрагмент розмови диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair

Суд знову скасував перемогу Вірастюка на довиборах в Раду

“Слуга народу” виключила з фракції Шевченка, який захоплюється Лукашенком

Усі новини...
Білорусь
До затриманих Протасевича і його дівчини не пускають адвокатів
Лукашенко затвердив жорсткі обмеження для ЗМІ та мітингів
Росія пообіцяла не кинути Білорусь в біді
Останні новини
14:38
"МАУ" запускає прямі рейси з Києва до курорту в ОАЕ
14:34
КМДА: З понад 70 обшуків 53 не стосуються роботи комунальників та департаментів
14:27
Аудит держдач: кого може торкнутися виселення
14:15
Лещенко назвав основні цілі Мінагрополітики на найближчий період
14:13
У Путіна відмовилися коментувати захоплення літака Ryanair в Білорусі
14:07
50х50: Ляшко має намір залишити половину заступників із команди Степанова
13:58
До Києва прийшло метеорологічне літо
13:53
ЗМІ дізнались, які варіанти покарань ЄС розглядає за дії Лукашенка з літаком Ryanair
13:38
До затриманих Протасевича і його дівчини не пускають адвокатів
13:38
Обсяг виданих "Доступних кредитів 5-7-9%" перевищив 42 мільярди
Усі новини...