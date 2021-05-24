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Зеленський доручив уряду зупинити авіасполучення з Білоруссю

Понеділок, 24 травня 2021, 18:03

Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для авіаперельотів з України та до нашої держави.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Під головуванням глави держави пройшла нарада, у якій взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступники керівника Офісу глави держави Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко.

Учасники наради проаналізували події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська.

Дослівно: "З огляду на ситуацію, що склалася, президент доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і закриття повітряного простору Білорусі для здійснення авіаперельотів з України та до нашої держави".

Українська правда


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