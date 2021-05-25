У Білорусі розповіли свою версію посадки літака "Ryanair" у Мінську

Білорусь продовжує наполягати, що літак Ryanair з білоруським опозиціонером на борту, що здійснював рейс з Афін до Вільнюса і був завернутий до Мінська через нібито бомбу на борту, зробив це без будь-якого примусу за рішенням екіпажу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Белсат", про це йшлося на спеціальному брифінгу увечері 24 травня.

Білоруська сторона стверджує, що на борту літака було 123 пасажирів. У Литві казали, що з Афін вилетіли 126 осіб, а у Вільнюсі приземлилися 121. Імена затриманих після посадки Протасевича та Юлії Сапеги не згадали.

"Зовнішній інформаційний вкид та некомпетентні оцінки щодо дій білоруських уповноважених органів шокують і викликають нерозуміння", - заявив на брифінгу керівник департаменту авіації Мінтранспорту Білорусі Артем Сікорський.

Він сказав, що спершу потрібно дочекатися результатів розслідування і "не політизувати ситуацію", та запросив міжнародні організації взяти участь у розслідуванні і пообіцяв надати всю інформацію, починаючи з запису розмов диспетчерів з пілотами.

Згідно з версією Білорусі, аеропорт Мінська отримав англійською мовою листа нібито від ХАМАСУ про те, що на борту літака закладено вибухівку і що вона спрацює у небі над Вільнюсом. "Белсат" звертає увагу, що привід для погроз, який використали у листі - перемир’я між Ізраїлем і сектором Гази - вже не був актуальним, тому що домовленості про припинення вогню досягли за два дні до того.

Командуючий Військово-повітряними силами на брифінгу сказав, що МіГ29 підняли для супроводу літака вже тоді, коли рейс завернув на Мінськ. Він також вказав, що ніхто з пасажирів не сфотографував винищувач поряд з літаком, а "щоб примусити літак до посадки, черговий екіпаж повинен був підійти на візуальну видимість і вступити в контакт з командиром екіпажу, щоб він його бачив".

Посадовці розповіли, що диспетчери запропонували пілотам Ryanair сісти у Мінську у зв’язку з повідомленням про бомбу.

Сікорський заявив, що пілоти могли прийняти рішення і повернути на "Львів, Київ, Варшаву, або продовжити політ до Вільнюса", та зазначив, що до Вільнюса було ближче - 70 км замість 175 км до Мінська, але "командир прийняв правильне рішення - він полетів на більш обладнаний аеропорт з довшою посадковою смугою, що не знаходиться у межах міста". За його словами, пілота могло спонукати на це рішення те, що бомба на борту мала вибухнути над Вільнюсом.

За версією Білорусі, о 12:47 екіпаж передав сигнал про аварійну ситуацію і потім повідомив, що вирішив приземлятися у Мінську, а команду підняти МіГ29 для супроводу дали о 12:58 - після повідомлення від диспетчерів аеропорту "Мінськ", що надійшло о 12:48.

Згідно з даними FlightRadar24, про який на брифінгу не згадували, літак почав відхилятися від курсу на Вільнюс о 12:45.

Стверджується, що літаку запропонували вилітати з Мінська вже о 16:20 "після завершення усіх процедур", але вилетів він тільки о 20:48. Причину цієї затримки на брифінгу не назвали, сказавши тільки, що це було рішенням пілота.

Нагадаємо, у другій заяві компанії Ryanair інцидент назвали "актом повітряного піратства". Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі назвав випадок викраденням літака. Перша заява Ryanair щодо інциденту містила неправдиві дані та не згадувала про ключові обставини.

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