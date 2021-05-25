Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На півночі Грузії зафіксували землетрус магнітудою майже 5

Вівторок, 25 травня 2021, 11:12

На півночі Грузії стався землетрус магнітудою майже 5, що вважається землетрусом середньої сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

У Національному центрі сейсмічного моніторингу повідомили, що поштовхи зафіксували о 01:43 25 травня неподалік від селища Казбегі, у регіоні Мцхета-Мтіанеті. Магнітуда складала 4.9.

"Землетрус був добре відчутним недалеко від епіцентру, але це селище не таке, щоб там могли бути руйнування", - зазначила фахівець центру в інтерв’ю суспільному мовнику. 

За її словами, поштовхи могли відчуватися і в Тбілісі, але їхня сила була зовсім незначною, щоб спричинити якісь серйозні наслідки.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: