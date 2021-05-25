Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У центрі Києва СБУ знайшла схрон зброї

Вівторок, 25 травня 2021, 11:39

Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі столиці.

Джерело: СБУ

Деталі: Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.

Повідомляється, що правоохоронці зокрема вилучили зі схованки: протитанковий гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг, майже 1 кг пластиду, 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них, 5 споряджених магазинів до автомата, 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

Дослівно: "Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон".

Теми: СБУКиївзброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

COVID в Україні: 2 608 нових випадків і 249 летальних за добу  

Байден вимагає звільнення Протасевича і "сотень політичних в'язнів" режиму Лукашенка

ХАМАС заперечив причетність до "мінування" літака з Протасевичем – ЗМІ

фотоРосійські найманці обстріляли селище Північне з ПТРК "Фагот"

Рішення саміту ЄС по Білорусі: нові санкції, заборона Белавіа та інше

Усі новини...
СБУ
СБУ шукає на Дніпропетровщині осіб, які придбали довідки про відсутність COVID 
СБУ викрила ботоферму, яка працювала в інтересах Росії
Медики в змові з турфірмами торгували фальшивими ПЛР-тестами - СБУ
Останні новини
12:11
Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя
11:58
фото, відеоВ Одесі затримали директора комунального підприємства міськради
11:52
Генеральний секретар ОБСЄ відвідає Україну
11:47
Кабмін готує зміни щодо продажу нерухомості: чим більше угод, тим більше податків
11:44
фото Іноземця з санкційного списку РНБО спіймали на Закарпатті
11:39
У центрі Києва СБУ знайшла схрон зброї
11:35
Співголова німецьких "Зелених" підтримав надання Україні зброї
11:19
Лікарі частково повернули зір незрячому чоловіку за допомогою генної терапії
11:18
Курс валют на 25 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:12
На півночі Грузії зафіксували землетрус магнітудою майже 5
Усі новини...