У центрі Києва СБУ знайшла схрон зброї

Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі столиці.

Джерело: СБУ

Деталі: Засоби ураження були приховані в одній з дренажно-штольних систем міста, що належить до об’єктів критичної інфраструктури.

Повідомляється, що правоохоронці зокрема вилучили зі схованки: протитанковий гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, 4 тротилові шашки загальною вагою 1,2 кг, майже 1 кг пластиду, 6 гранат Ф-1 та РГД-5 із запалами до них, 5 споряджених магазинів до автомата, 320 набоїв калібру 5,45x39 мм.

Дослівно: "Наразі у межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб, які облаштували схрон".