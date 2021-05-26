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В Італії затримали 3 осіб через обрив кабіни підйомника, що забрав життя 14 людей

Середа, 26 травня 2021, 10:21

В Італії заарештували трьох осіб з компанії-оператора канатної дороги після аварії, внаслідок якої загинули 14 пасажирів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Нагадаємо, аварія сталася в провінції Турин близько першої години дня 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря. 

Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів до прибуття, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості. 

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. Вижив єдиний пасажир - 5-річний хлопчик, він перебуває у лікарні у стабільному стані. 

Як стало відомо з попередніх висновків розслідування, причиною трагедії став обрив буксуючого тросу, який тягнув кабіну вперед. У такому випадку мала спрацювати система автоматичного гальмування кабіни. Щонайменш один з двох елементів системи виявився заблокованим. Що стало причиною обриву тросу, наразі невідомо.

26 квітня прокуратура повідомила про арешт директора компанії-оператора канатної дороги Ferrovie del Mottarone, інженера та керівника оперативного відділу. 

За словами прокурора Олімпії Боссі, їх підозрюють у свідомій недбалості, оскільки запобіжна гальмівна система кабіни була відімкнена ще з 26 квітня - через те, що в активованому режимі періодично сторювала проблеми з рухом кабіни.  

Теми: Італіянадзвичайна подія
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