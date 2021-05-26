Північноатлантична рада НАТО закликала Білорусь звільнити Протасевича і Сапегу

Північноатлантична рада НАТО засудила дії Білорусі щодо примусової посадки рейсу Ryanair, а також арешт Романа Протасевича та його дівчина Софії Сапеги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Альянсу.

"Цей неприйнятний вчинок серйозно порушив норми, що регулюють цивільну авіацію, та загрожував життю пасажирів та екіпажу. Ми підтримуємо заклики до термінового незалежного розслідування, в тому числі Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО). Ми підтримуємо заходи, вжиті союзниками індивідуально та колективно у відповідь на цей інцидент", - йдеться у заяві.

Рада наголосила, що затримання Протасевича є порушенням принципів політичного інакомислення і свободи преси.

"Білорусь повинна негайно і безумовно звільнити Протасевича та Сапегу. Члени НАТО закликають Білорусь поважати основні права і свободи людини та дотримуватися міжнародного порядку, заснованого на правилах", - зазначається в заяві.

Союзники також висловили солідарність з Латвією після невиправданого вислання латвійських дипломатів.

Північноатлантична рада - ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО.

Нагадаємо, 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Європейський Союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації самопроголошеного президента Александра Лукашенка, серед яких може бути припинення польотів над Білоруссю.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"